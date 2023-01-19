Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо продемонстрировал знания русского языка

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Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо показал успехи в изучении русского языка.
Клаудиньо продемонстрировал, что может поддержать простую беседу на русском языке с одноклубниками и пресс-службой.
25-летний футболист выступает за «Зенит» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за петербуржский клуб, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.
16 января портал Daily Mercato сообщил о том, что в приобретении Клаудиньо заинтересован французский «Марсель».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования