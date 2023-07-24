Журналист Алейшо: «Вендел завтра будет в Санкт-Петербурге»

Полузащитник «Зенита» Вендел вылетел из Бразилии и завтра будет в Санкт-Петербурге, сообщает журналист Фабио Алейшо со ссылкой на агента хавбека Тьяго Рибейро.

«Агент Тьяго Рибейро подтвердил мне, что Вендел вылетел из Бразилии и направляется в Россию. Завтра будет в Санкт-Петербурге», — сообщил Алейшо в своем Telegram-канале.

Ранее журналист Вене Касагранде заявил, что хавбек в последний момент отказался возвращаться в Россию, отправив на переговоры своего представителя.

20 июля Касагранде объяснил, почему Вендел хочет перейти именно во «Фламенго».

Он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.