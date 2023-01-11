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Иван попрощался с «Зенитом»: «Я получил большой опыт, буду следить за командой даже издалека»

Иван Торопцев
Корреспондент
Иван Куарежма.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Бывший вратарь «Зенита» Иван Куарежма попрощался с клубом.

Во вторник, 10 января клуб из Санкт-Петербурга объявил о досрочном прекращении аренды футболиста из «Коринтианса».

«Мое время в «Зените» подходит к концу, и я хотел бы поблагодарить всех, кто мне очень помогал, пока я работал за пределами Бразилии. Я был там в течение короткого периода, но получил большой опыт обучения. Я хотел бы поблагодарить страстных болельщиков «Зенита» за любовь, которую вы всегда проявляли ко мне, и за поддержку, которую вы мне оказывали. Я также хотел бы поблагодарить здешних профессионалов, потому что за это время они очень помогли мне адаптироваться и выложиться на полную. Большое спасибо, и я буду следить за этой командой всегда, даже издалека», — приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга слова голкипера.

«Зенит» арендовал Ивана у «Коринтианса» в июле 2022 года. 25-летний бразилец провел 4 матча за команду из Санкт-Петербурга и пропустил 5 голов.

Источник: https://t.me/fczenit/9496
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Иван Куарежма
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