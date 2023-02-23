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Роша: «Мне очень хочется поиграть в ЛЧ, сыграть на чемпионате мира»

Алина Савинова
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, что мечтает выступить в Лиге чемпионов и на чемпионате мира.

— С Вагнером и Карвальо ЦСКА побеждал в Европе. Как бы сейчас команда выступила в Лиге чемпионов?

— Тут тренеру виднее, он же выбирает состав и тактику! А мы только выполняем его задачи. Мне очень хочется поиграть в ЛЧ, сыграть на чемпионате мира. Чтобы эти мечты исполнились, сейчас я должен работать как можно больше, — приводит Sport24 слова Роши.

— С тобой Бразилия забралась бы в Катаре подальше?

Хотел бы надеяться, что да! Но там полным-полно прекрасных футболистов на всех позициях. Они сильнее тех, что были у Хорватии, и никто не ожидал нашего вылета в четвертьфинале. Я сам с женой был на матче со Швейцарией (1:0) и видел силу команду Тите.

В текущем сезоне 28-летний Роша провел за армейцев 17 матчей и отметился 2 забитыми голами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-villian-rosha-ochen-khochetsya-poigrat-v-lige-chempionov-sygrat-na-chempionate-mira
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ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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