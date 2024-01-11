Бразильский журналист Алейшо не уверен, что новичок «Зенита» Артур заменит Малкома

Бразильский журналист Фабио Алейшо рассказал, чего стоит ждать от новичка «Зенита», форварда Артура.

— На днях «Зенит» объявил о подписании 25-летнего нападающего «Палмейраса» Артура. Сможет ли он заменить Малкома?

— Не уверен в этом. Да, у них с Малкомом схожие позиции, функционал, но пока у меня по Артуру есть довольно большие вопросы.

— Поясните, пожалуйста.

— Сейчас его сложно сравнивать с Малкомом, который до перехода в «Зенит» уже поиграл в Европе — в «Бордо», «Барселоне». Артур же едет в Россию прямиком из Бразилии. Адаптация может занять больше времени. С другой стороны, он хорошо знаком с Клаудиньо — они вместе выступали за «Брагантино», понимают друг друга. Не исключаю, что и Клаудиньо с появлением в команде Артура приободрится, прибавит. Все-таки, надо признать, в этом сезоне он не показывает на поле того, на что способен, уже не так ярок, как прежде.

— Нельзя сказать, что в последнее время Артур поражал своей статисткой в чемпионате Бразилии.

— Согласен. Минувший чемпионат Бразилии получился для него неоднозначным. Он здорово начал сезон (в первых 10 турах полузащитник был твердым игроком основы «Палмейраса», забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. — Прим. «СЭ»). А во второй половине сезона уже не был так хорош и потерял место в составе (в последних 10 турах Артур ни разу не выходил на поле с первых минут и не отметился ни одним результативным действием. — Прим. «СЭ»). Более того, без него в основе команда начала играть лучше.

— Вот как?

— Да. Поэтому у меня и возникает вопрос: какого же Артура мы теперь увидим в «Зените»? Того, который забивал и отдавал в начале чемпионата Бразилии, или того, который играл мало в концовке?

— Однако «Зенит» заплатил за него 15 миллионов евро.

— Не скрою, меня это удивило. Это слишком много. Поэтому «Палмейрас» даже не стал удерживать Артура, почти сразу согласился его продать. Замечу, что в прошлом году «Палмейрас» купил этого футболиста у «Брагантино» за 8 миллионов. Да, у «Зенита» есть средства, ему надо сейчас усиливать состав, чтобы выиграть гонку у «Краснодара». Но, на мой взгляд, в данном случае питерский клуб все же переплатил за бразильца. Если взять того же Нино из «Флуминенсе», о котором мы еще поговорим, то там трансферная цена была гораздо адекватнее — 5 миллионов.

— А сколько, на ваш взгляд, стоит Артур?

— Думаю, где-то 10-11 миллионов. Не больше.

— А если говорить только о футбольных качествах, можно ли сопоставить Артура с Малкомом?

— Я бы Малкома поставил выше. Он был посильнее Артура до прихода в «Зенит». Сейчас часть болельщиков «Палмейраса» жалеют о том, что клуб расстался с футболистом. Зато другие (и их, кстати, больше) даже рады: мол, за такую сумму, конечно, надо было продавать Артура, КПД которого в последнее время был не высок. На мой взгляд, Малком — футболист другого уровня.

25-летний Артур подписал контракт с «Зенитом» до конца июня 2027 года с опцией продления еще на один год.