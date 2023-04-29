Бразильский журналист о защитнике «Зенита» Ренане: «За что его критиковать? Сравните с игрой Дуарте»

Бразильский журналист Фабио Алейшо оценил игру защитника Роберта Ренана за «Зенит».

— Что скажете об игре Ренана за «Зенит»? Не слишком ли он авантюрно действует? Верите, что «Реал» за ним по-прежнему следит?

— Не соглашусь, что Ренан авантюрен. Не забывайте, что он молод. Ему всего 19. Где-то еще немного не хватает опыта. Но не вижу смысла как-то критиковать этого защитника. По сути, он совершил пока лишь одну существенную ошибку — когда отдал неудобный пас Венделу в матче с «Локомотивом». В итоге Глушенков перехватил мяч и забил. А в остальном особых нареканий у тренерского штаба, думаю, к Ренану нет. Разве его можно сравнить с Дуарте из «Спартака», который порой творит что-то невообразимое? Спартаковец играет ужасно! А с Маричалем из «Динамо», который тоже, мягко говоря, не убеждает?

— Допускаете, что Ренан окажется в «Реале»?

— В принципе, «Королевский клуб» следит за талантами со всего мира. Ренан мог заинтересовать мадридцев, попасть в их список. Зимой, если помните, «Реал» договорился о покупке 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика. Не исключаю, что и Ренан может стать целью испанского гранда. Он — будущее сборной Бразилии. Но мне слабо верится, что он окажется в Испании уже летом. Еще поиграет за «Зенит», наберется опыта.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года. 19-летний бразилец принял участие в 8 матчах российской команды и не отметился результативными действиями.