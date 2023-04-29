КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Бразильский журналист о защитнике «Зенита» Ренане: «За что его критиковать? Сравните с игрой Дуарте»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бразильский журналист Фабио Алейшо оценил игру защитника Роберта Ренана за «Зенит».

— Что скажете об игре Ренана за «Зенит»? Не слишком ли он авантюрно действует? Верите, что «Реал» за ним по-прежнему следит?

— Не соглашусь, что Ренан авантюрен. Не забывайте, что он молод. Ему всего 19. Где-то еще немного не хватает опыта. Но не вижу смысла как-то критиковать этого защитника. По сути, он совершил пока лишь одну существенную ошибку — когда отдал неудобный пас Венделу в матче с «Локомотивом». В итоге Глушенков перехватил мяч и забил. А в остальном особых нареканий у тренерского штаба, думаю, к Ренану нет. Разве его можно сравнить с Дуарте из «Спартака», который порой творит что-то невообразимое? Спартаковец играет ужасно! А с Маричалем из «Динамо», который тоже, мягко говоря, не убеждает?

— Допускаете, что Ренан окажется в «Реале»?

— В принципе, «Королевский клуб» следит за талантами со всего мира. Ренан мог заинтересовать мадридцев, попасть в их список. Зимой, если помните, «Реал» договорился о покупке 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика. Не исключаю, что и Ренан может стать целью испанского гранда. Он — будущее сборной Бразилии. Но мне слабо верится, что он окажется в Испании уже летом. Еще поиграет за «Зенит», наберется опыта.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в январе 2023 года. 19-летний бразилец принял участие в 8 матчах российской команды и не отметился результативными действиями.

Марио Фернандес. «Возможно, Марио заменит в ЦСКА Дивеева. Критика Ренана? Сравните его с Дуарте». Интервью бразильского журналиста

Футбол
ФК Зенит
Роберт Ренан
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ни милиция, ни ФСБ не смогли найти ответ». Тайна гибели футболиста «Рубина»
Участника Олимпиады уличили в фальсификации результатов. Он оправдывался фейковым фото
Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу для поиска пары Naked Attraction
Четыре человека погибли в результате ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье
Юрист предупредил о штрафах за нарушения при жарке шашлыка
Российский коптер провел успешный таран украинского дрона под Авдеевкой
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Крылья» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Гаврилов считает, что «Спартак» может вернуть Карпина в случае поражения от «Ростова»
«Крылья Советов» — «Зенит»: Малком оформил покер
«Зенит» громит «Крылья» после покера Малкома, самарцы играют в меньшинстве. Онлайн-трансляция матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Малком сделал хет-трик
Апелляционный комитет отменил штраф на 200 тысяч рублей для главного тренера «Торпедо» Клотета
«Крылья Советов» — «Зенит»: видео голов матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Зенит»: Малком сравнял счет в матче

Орещук считает, что «Динамо» надо возвращать Шварца