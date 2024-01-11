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Сегодня, 14:30

Бразильский журналист: «Педро весной будет мало играть. «Зенит» не команда для молодежи»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Педро.
Фото Global Look Press
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Бразильский журналист Фабио Алейшо оценил перспективы 18-летнего атакующего полузащитника Педро в «Зените».

— Вопрос про Ренана, которого отдали в аренду в «Интернасьонал». Почему у него не получилось в «Зените»?

В Бразилии возлагали большие надежды на Ренана. В одном интервью я даже сказал, что он сыграет за национальную сборную на чемпионате мира.

— Погорячились тогда?

— На Ренане пока рано ставить крест. Сейчас он поиграет в более привычной среде — в «Интернасьонале» и, надеюсь, обретет себя. А вот что с ним случилось в РПЛ... Четкого ответа у меня нет. Начал-то он хорошо. Предположу, что защитник потерял уверенность в себе, в частности, после ошибок в игре с «Динамо». Но лично я не считаю его слабым игроком обороны. Нет, у него еще все впереди. Выскажу свое мнение: молодым футболистам крайне сложно проявить себя в «Зените» (Ренану 20 лет. — Прим. «СЭ»). В этой команде на первом месте всегда стоит результат. Это клуб для готовых, сформировавшихся футболистов, которые способны сделать разницу. Но не для молодежи. Сейчас команде Семака нужно во что бы то ни стало взять очередной титул. Для этой задачи необходимы более опытные исполнители: Клаудиньо, Нино, тот же Артур.

— При этом в «Зенит» переходит Педро, которому в феврале исполнится только 18 лет.

— Хорошее замечание. Педро талантлив, но в первое время ему будет непросто. Надеюсь, он не повторит путь Ренана. Повторю свою мысль: «Зенит» не клуб для молодежи. И это касается не только бразильцев. Например, 20-летний Коваленко в РПЛ лишь несколько раз вышел на замену. А вы можете мне назвать молодого россиянина, который играет в основе питерцев?

— То есть Педро с ходу не выиграет конкуренцию у Мостового или у Изидора на левом фланге?

— На первых порах будет сложно. Все-таки Педро нечасто играл за основную команду «Коринтианса». А тут — другая страна, другая система. Предположу, что весной в чемпионате России Педро будет выходить на замену на 10-15 минут. Скорее это игрок на будущее, на следующий сезон. Сейчас нет особого смысла рисковать, нужно планомерно его подводить к играм в стартовом составе.

17-летний Педро — воспитанник «Коринтианса». Футболист забил 1 гол в 21 матче за команду.

Артур. «15 миллионов за Артура — слишком много. Вендел больше рисковать не будет». Бразильский журналист — о «Зените»

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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