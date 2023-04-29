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Сегодня, 14:00

Бразильский журналист о Малкоме в «ПСЖ»: «В России он все уже выиграл, какая мотивация оставаться в «Зените»?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бразильский журналист Фабио Алейшо допустил, что нападающий Малком может покинуть «Зенит» летом.

— Малком летом перейдет в «ПСЖ»?

— Точной информации у меня нет. Но такой вариант вполне возможен. Это лишь мое ощущение. Сам Малком не раз давал понять, что хотел бы поиграть в Лиге чемпионов. В РПЛ все идет к тому, что «Зенит» вновь станет чемпионом, а Малком сейчас имеет реальный шанс выиграть гонку бомбардиров. Это его личная цель. Если все так и случится, то у бразильца могут возникнуть проблемы с мотивацией на следующий сезон в РПЛ. Он здесь всего уже достигнет, все выиграет. Его жена беременна. Не знаю, решит ли он дальше жить в России.

— А соответствует ли он уровню «ПСЖ»?

— Сейчас, думаю, да. Малком проводит очень сильную весну. Не знаю, сможет ли пробиться там в основной состав. Но качества у него есть. Делает разницу. И потом, все-таки нельзя сказать, что уровень чемпионата Франции какой-то запредельный. Он, конечно, повыше, чем РПЛ, но не космос. Эта лига знакома Малкому, он выступал в «Бордо». А в «Барселоне» почувствовал, что такое большой европейский клуб. Так что с его нынешней игрой он, наверное, может вписаться в «ПСЖ».

— Зачем Малком вместе с Клаудиньо получили российское гражданство?

— Предположу, что инициатива могла исходить от «Зенита». Это некий пиар-ход. Мол, бразильцы, которые сейчас определяют игру питерцев, еще и получили российское гражданство. Маркетинг.

— Вендел и Клаудиньо точно останутся в «Зените»?

— По ним конкретики в плане возможного отъезда за рубеж поменьше. Клаудиньо вообще в этом сезоне выглядит уже не так сильно, как в прошлом.

— Снизил к себе требования?

— Не думаю. Сказались травмы. Плюс Семак его порой использовал ближе к центру поля. А Клаудиньо комфортнее играть в атаке, на фланге.

Ранее исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов выразил уверенность в том, что Малком останется в клубе после сезона-2022/23.

Марио Фернандес. «Возможно, Марио заменит в ЦСКА Дивеева. Критика Ренана? Сравните его с Дуарте». Интервью бразильского журналиста

Малком Филипе (Малком)
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