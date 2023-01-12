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Сегодня, 16:45

Бразильский журналист сказал, вернется ли Марио Фернандес в ЦСКА

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бразильский журналист Фабио Алейшо в интервью «СЭ» выразил неуверенность, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА.

— Марио Ферандес решил возобновить карьеру в «Интернасьонале». Вернется ли он потом в ЦСКА?

— Пока рано об этом говорить. Он же не провел еще ни одного матча за «Интернасьонал». Если его нынешняя команда выиграет чемпионат Бразилии, будет выступать в Кубке Либертадорес, думаю, Марио останется на родине. Понятно, что в ЦСКА, наверное, ему предложат более выгодные условия, однако в Бразилии он вместе с семьей. Поживем — увидим.

В декабре 2022 года 32-летний защитник подписался на годичную аренду в «Интернасьонал» с согласия ЦСКА. Бразильский футболист выступал за «армейцев» с 2012 года, за это время он провел за красно-синих 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач во всех турнирах.

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Марио Фернандес
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ФК ЦСКА (Москва)
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