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Сегодня, 15:19

Брехов стал новым генеральным директором «Химок»

Алина Савинова
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Дмитрий Брехов назначен новым генеральным директором «Химок», сообщает пресс-служба красно-черных. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора подмосковного клуба.

«Рад возможности трудиться на благо ФК «Химки» в новом качестве. В ближайших планах — поступательное развитие команды и клуба, оптимизация внутренних процессов, рост спортивных результатов и усиление инфраструктуры», — заявил Брехов.

В среду, 18 декабря, «Химки» объявили об уходе Николая Оленева с поста генерального директора клуба.

По итогам 18 туров команда из Подмосковья занимает 13-е место в чемпионате России с 16 очками.

Источник: https://t.me/fchimki97/8703
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Футбол
ФК Химки
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