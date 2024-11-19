Источник: «Брест» интересуется защитником «Ростова» Умаром Сако

«Брест» интересуется защитником «Ростова» и нигерийской сборной Умаром Сако, сообщает Africafoot.

По данным источника, французский клуб еще не сделал официального предложения, но пристально следит за 28-летним игроком. Руководство «Бреста» готово на все, чтобы закрыть этот трансфер, но ему необходимо убедить «Ростов» принять их предложение.

Сако сыграл 20 матчей за «Ростов» в текущем сезоне, получив три желтые карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2027 года.