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Сегодня, 02:45

Брейдо: «Мухин является важной частью коллектива ЦСКА как на поле, так и за его пределами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением об игроке команды Максиме Мухине.

«Лично в моем понимании у нас замечательный коллектив, в котором Максим отлично раскрылся с личностной точки зрения и является важной частью коллектива как на поле, так и за его пределами. Как пример, когда в матче с «Оренбургом» еще в первом тайме получил травму Иван Обляков, на позицию инсайда вышел именно Мухин, хотя это и не совсем профильная позиция. Поэтому говорить о том, что тренерский штаб не рассчитывает на Максима, было бы исключительно неправильно. Хотя, конечно, все наши футболисты хотят играть максимум возможного времени. Никакого предложения в клубе по Мухину нет,», — цитирует Sport24 Брейдо.

В этом сезоне 21-летний россиянин сыграл в 24 матчах во всех турнирах, забил 1 голов и сделал 3 голевые перелачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-breydo-predlozheniy-po-mukhinu-u-tsska-net
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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