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Сегодня, 07:11

Брейдо: «Хотим, чтобы Марио вернулся, и сам Марио хочет домой — в ЦСКА»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о возможном возвращении в команду защитника Марио Фернандеса.

«Мы все также в диалоге с Марио. Наши позиции идентичны: мы хотим, чтобы Марио вернулся, и сам Марио хочет домой — в ЦСКА. На данный момент есть некоторые нюансы, в том числе во взаимоотношениях стороны Марио с «Интернасионалом», они в процессе решения. Думаю, ситуация в любом случае скоро разрешится. Все равно трансферное окно закрыто, финишная прямая сезона», — цитирует Sport24 Брейдо.

В этом году 32-летний Фернандес играл за «Интернасионал» на правах аренды, но затем расторг контракт с клубом.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-breydo-nashi-pozitsii-identichny-my-khotim-chtoby-mario-vernulsya-i-sam-fernandes-khochet-domoy-v-tsska
Марио Фернандес
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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