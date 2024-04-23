Брейдо заявил, что Акинфеев «напихал» Файзуллаеву из-за перебора желтых карточек

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев понимает, что все будут думать о том, что четвертую желтую он получил специально. Акинфеев в раздевалке ему «напихал», — цитирует Кирилла Брейдо «Матч Премьер».

Из-за перебора желтых карточек 20-летний Файзуллаев не сможет сыграть в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра пройдет 25 апреля. Начало — в 20.30 мск.

Ранее стало известно, что после встречи с красно-белыми полузащитник присоединится к сборной Узбекистана U23 для участия на молодежном Кубке Азии. Турнир начался 15 апреля. Национальная команда в группе играет с Вьетнамом, Кувейтом и Малайзией.

В текущем сезоне футболист сыграл 26 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 11 голевых передач.