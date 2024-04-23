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Сегодня, 14:53

Брейдо заявил, что Акинфеев «напихал» Файзуллаеву из-за перебора желтых карточек

Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев понимает, что все будут думать о том, что четвертую желтую он получил специально. Акинфеев в раздевалке ему «напихал», — цитирует Кирилла Брейдо «Матч Премьер».

Из-за перебора желтых карточек 20-летний Файзуллаев не сможет сыграть в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком». Игра пройдет 25 апреля. Начало — в 20.30 мск.

Ранее стало известно, что после встречи с красно-белыми полузащитник присоединится к сборной Узбекистана U23 для участия на молодежном Кубке Азии. Турнир начался 15 апреля. Национальная команда в группе играет с Вьетнамом, Кувейтом и Малайзией.

В текущем сезоне футболист сыграл 26 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 11 голевых передач.

Источник: «Матч Премьер»
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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