Бригада Безбородова обслужит матч «Локомотив» — «Краснодар» в 7-м туре РПЛ

РФС объявил судейские назначения на матчи 7-го тура чемпионата России.

Центральную встречу ближайшего уик-энда «Локомотив» — «Краснодар» обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

31 августа (суббота)

«Химки» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Хамид Талаев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Пари НН» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Рубин»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Арам Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья — Егор Егоров; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.

«Ахмат» — «Акрон»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Павел Новиков; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

1 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Алексей Резников.

«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Андрей Болотенков, Артем Перов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Факел»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Виктор Кулагин.

Перед началом 7-го тура лидером турнирной таблицы РПЛ является «Локомотив», на счету которого 15 очков.