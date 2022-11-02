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Судейство

Сегодня, 12:21

Бригада Москалева рассудит матч «Ростов» — «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент
Владимир Москалев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Бригада Владимира Москалева назначена на встречу «Ростов» — «Динамо», которая состоится 6 ноября. Главный на ВАР — Артем Любимов.

«Ростов» — «Динамо»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР— Артем Любимов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

4 ноября (пятница)

«Химки» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

5 ноября (суббота)

«Сочи» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Резников.

«Факел» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Виктор Кулагин.

ЦСКА — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Зуев.

6 ноября (воскресенье)

«Урал» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Евгений Турбин; AАВАР — Роман Усачев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Владимир Миневич; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Лапочкин.

Источник: https://rfs.ru/news/216996

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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