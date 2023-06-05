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Судейство

Сегодня, 12:22

Бригады Карасева, Левникова, Иванова и Мешкова назначены на стыковые матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
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Назначены арбитры на стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

Первые игры запланированы на 7 июня на домашних аренах команд первой лиги. Ответные матчи — на 10 июня на стадионах клубов РПЛ.

7 июня (среда)

«Енисей» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Александр Богданов, Денис Березнов; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Валентин Мурашов.

«Родина» — «Пари НН»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Владимир Москалев; АВАР— Николай Богач.

10 июня (суббота)

«Факел» — «Енисей»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Артём Чистяков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Николай Еремин.

«Пари НН» — «Родина»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Арам Петросян; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Адлан Хатуев.

РПЛ
РФС
ФК Енисей
ФК Нижний Новгород
ФК Родина
ФК Факел (Воронеж)
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