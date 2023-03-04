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Агент Бикела: «У Жаниу есть качества, чтобы играть в российском топ-клубе»

Мейрелеш заявил, что Бикел достаточно хорош для выступлений в больших клубах
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Бруну Мейрелеш заявил, что Жаниу Бикел достаточно хорош для выступлений в больших клубах.

«Вообще-то Жаниу привыкший к морозам. Он играл в Нидерландах около 5-6 лет, где также бывает довольно холодно. Затем переехал в Софию, в ЦСКА, где регулярно выпадает много снега. Так что ничего нового. У него железный характер и он никогда не отказывается от новых вызовов, так что Бикел всегда готов ко всему. Есть ли у него потенциал оказаться через сезон в каком-то российском топ-клубе? Конечно, каждый футболист хочет играть в топ-клубах, топ-лигах, каковой является и российская. Прямо сейчас он сфокусирован на проекте «Химок». Сейчас важно биться за их цели и остаться в лиге. Уверен, у команды есть все качества для этого, нужно только немного больше игр и времени, чтобы все привыкли друг к другу. Но если вы спросите меня, есть ли у Бикела качества, чтобы играть в российском топ-клубе, то да, определенно», — приводит слова Мейрелеша «РБ Спорт».

Полузащитник перешел в «Химки» на правах свободного агента этой зимой. Ранее футболист выступал за «Херенвен» и «НЕК», софийский ЦСКА, «Ванкувер Уайткэпс» и «Виченцу».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bikela-u-zhaniu-est-kachestva-chtoby-igrat-v-rossijskom-top-klube/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Жаниу Бикел
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