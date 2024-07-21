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Брызгалов: «Когда приезжаем в Сочи с идеальным климатом и играем на ужасной поляне, мы же не говорим, что там плохое поле»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Факела» Сергей Брызгалов в разговоре с «СЭ» высказался о критике газона на старом стадионе команды.

«Одна игра была со «Спартаком», где мы играли на том газоне. Условия для всех одинаковые. Мы там не тренируемся каждый день. Приехали туда спустя две недели, потому что до этого был выезд, как и у «Спартака». Причем здесь газон. Когда приезжаем в Сочи с идеальным климатом и играем где-то на ужасной поляне, мы же не говорим, что там плохое поле. Поэтому причем здесь газон. Дело не в газоне. Скорее в игре? Наверное», — сказал Брызгалов «СЭ».

Ранее команда проводила домашние матчи на Центральном стадионе профсоюзов, который подлежит реконструкции.

Сергей Брызгалов
ФК Факел (Воронеж)
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