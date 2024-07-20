Брызгалов принес извинения «Динамо» за сломанные световые панели

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов в разговоре с «СЭ» принес извинения сотрудникам «Динамо» за сломанные световые лампы на «ВТБ Арене"после удаления в матче 1-го тура РПЛ (1:3).

«Это эмоции. Хотел бы принести сотрудникам «Динамо» за это извинения. Надеюсь, они поймут. Искренние извинения», — сказал Брызгалов «СЭ».

31-летний защитник получил вторую желтую карточку на 90+7-й минуте. После удаления Брызгалов ударил по световым панелям в подтрибунном помещении и сломал их.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Локомотив». Игра пройдет 27 июля. В этот же день «Факел» дома сыграет с «Акроном».