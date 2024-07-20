Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

20 июля, 23:02

Брызгалов принес извинения «Динамо» за сломанные световые панели

Микеле Антонов
Корреспондент
Световые панели, сломанные Сергеем Брызгаловым.
Фото Микеле Антонов., «СЭ»
Telegram Дзен

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов в разговоре с «СЭ» принес извинения сотрудникам «Динамо» за сломанные световые лампы на «ВТБ Арене"после удаления в матче 1-го тура РПЛ (1:3).

«Это эмоции. Хотел бы принести сотрудникам «Динамо» за это извинения. Надеюсь, они поймут. Искренние извинения», — сказал Брызгалов «СЭ».

31-летний защитник получил вторую желтую карточку на 90+7-й минуте. После удаления Брызгалов ударил по световым панелям в подтрибунном помещении и сломал их.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Локомотив». Игра пройдет 27 июля. В этот же день «Факел» дома сыграет с «Акроном».

Сергей Брызгалов
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
21
Обсудить
Читайте также
Беллу Хадид убрали из рекламы adidas на фоне палестинского конфликта
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
Бастрыкин поручил проверить слова призывающего убивать россиян украинца
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
В Роспотребнадзоре заявили о низком уровне заболеваемости листериозом в России
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Журова: «Зениту» что, специально проигрывать ради интриги? Это не вариант»
Булыкин считает, что Глушенков уже готов к Европе
Фомин — об удалении: «Ничего умышленного. Хотел иначе начать сезон»
Лантратов: «Акрон» чем-то похож на «Ростов», много задействовал вратаря в игре»
Акинфеев обновил собственный рекорд по числу проведенных сезонов в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Тюкавин: «Сделайте Ваню Лепского капитаном в фэнтези. Я «Факелу» вообще забить не могу»

Вратарь «Акрона» Волков: «Играть агрессивно — уже наше ДНК»