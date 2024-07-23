Защитник «Факела» Брызгалов: «По окончании карьеры хочется остаться в футболе»

31-летний центральный защитник «Факела» Сергей Брызгалов рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

«У меня контракт с «Факелом» до конца этого сезона. Посмотрим, что и как будет дальше. Чем планирую заниматься после завершения карьеры? Когда этот момент наступит, тогда и буду думать об этом, но, конечно, хотелось бы остаться в футболе. В каком статусе, пока не знаю», — сказал Брызгалов Legalbet.

Футболист играет за «Факел» с осени 2019 года. На его счету 84 матча за воронежскую команду, 5 голов и 3 результативные передачи.

С 2011 по 2016 год Брызгалов играл за московский «Спартак». Также он выступал за «Сатурн», «Терек», «Анжи» и «Урал».