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Сегодня, 18:33

Защитник «Факела» Брызгалов: «По окончании карьеры хочется остаться в футболе»

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31-летний центральный защитник «Факела» Сергей Брызгалов рассказал о своих планах после завершения профессиональной карьеры.

«У меня контракт с «Факелом» до конца этого сезона. Посмотрим, что и как будет дальше. Чем планирую заниматься после завершения карьеры? Когда этот момент наступит, тогда и буду думать об этом, но, конечно, хотелось бы остаться в футболе. В каком статусе, пока не знаю», — сказал Брызгалов Legalbet.

Футболист играет за «Факел» с осени 2019 года. На его счету 84 матча за воронежскую команду, 5 голов и 3 результативные передачи.

С 2011 по 2016 год Брызгалов играл за московский «Спартак». Также он выступал за «Сатурн», «Терек», «Анжи» и «Урал».

Источник: Legalbet
Сергей Брызгалов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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