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29 октября, 23:34

Брызгалов считает принципиальной предстоящую игру с «Химками»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Факела» Сергей Брызгалов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ с «Химками».

Встреча пройдет в Воронеже в воскресенье, 3 ноября. Игра начнется в 17:30 по московскому времени.

— Следующий матч с «Химками», которые являются прямым конкурентом «Факела». Насколько принципиальная игра?

— Конечно, как вы и сказали, это принципиальная игра. «Факел» будет настраиваться на победу в матче с «Химками». Будем готовиться и стараться победить, — сказал Брызгалов.

После 13 туров РПЛ воронежцы набрали 11 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. Подмосковная команда с 11 баллами располагается на 13-й строчке.

Источник: РБ Спорт
Сергей Брызгалов
ФК Факел (Воронеж)

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