Брызгалов заявил, что «Факел» исправится после поражения от «Динамо»

Сегодня, 09:25
Защитник «Факела» Сергей Брызгалов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).
«Конечно, наши болельщики всегда с нами. Огромное спасибо им, что поддерживают нас в каждом городе. Их достаточно много что на домашних матчах, что на выездных. К сожалению, проиграли, будем исправляться. Это только первый тур. Сделаем выводы», — сказал Брызгалов «СЭ».
В следующем туре «Динамо» 27 июля на своем поле примет «Локомотив», в этот же день «Факел» дома сыграет с «Акроном».