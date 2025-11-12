Бубнов назвал идеального кандидата на пост тренера «Спартака» после ухода Станковича

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» назвал предпочтительного кандидата на пост главного тренера «Спартака» — Марцела Личку.

На вопрос о возможной замене Деяна Станковича, с которым «Спартак» 11 ноября расторг контракт, Бубнов ответил однозначно: «Личка свободен. Нормальный вариант для «Спартака»? Да. Больше того, Аршавин сказал, что 100 процентов Личка. Вообще. Без вариантов. Самый идеальный вариант. Еще как. Уж «Динамо» он замочит по полной программе». (смеется)

Эксперт видит в Личке оптимального преемника Станковича, подчеркивая его потенциал для усиления команды и принципиальность возможных противостояний.

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. По итогам первого круга сезона-2025/26 команда заняла шестое место в турнирной таблице. Расторжение контракта с сербским специалистом было объявлено 11 ноября по обоюдному соглашению сторон.