Бубнов назвал идеального кандидата на пост тренера «Спартака» после ухода Станковича

12 ноября, 14:22
Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» назвал предпочтительного кандидата на пост главного тренера «Спартака» — Марцела Личку.
На вопрос о возможной замене Деяна Станковича, с которым «Спартак» 11 ноября расторг контракт, Бубнов ответил однозначно: «Личка свободен. Нормальный вариант для «Спартака»? Да. Больше того, Аршавин сказал, что 100 процентов Личка. Вообще. Без вариантов. Самый идеальный вариант. Еще как. Уж «Динамо» он замочит по полной программе». (смеется)
Эксперт видит в Личке оптимального преемника Станковича, подчеркивая его потенциал для усиления команды и принципиальность возможных противостояний.
Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. По итогам первого круга сезона-2025/26 команда заняла шестое место в турнирной таблице. Расторжение контракта с сербским специалистом было объявлено 11 ноября по обоюдному соглашению сторон.
Кариока_двойка.
Лучший вариант - Талалаев. Уж слишком он в полном впорядке, по сравнению с остальными. Хотя Личка Оренбург тоже высоко поднимал, и он тоже очень хорош.
13.11.2025
Русич Олег
Зенит пять раз подряд становился чемпионом, его постоянно подтягивали, психовали многие клубы, Федун грозился выйти из чемпионата страны, короче договорились вести борьбу честно, после чего у краснодара появился шанс. второй шанс подряд краснодару не дают.
13.11.2025
DaviT MosKv
так вам надо, вы и давайте
13.11.2025
DaviT MosKv
Эх. а Сандро Шварц плохой кандидат? свободен же. так же как и Слишкович (вариант эконом)
13.11.2025
m_16
Если судьям платит Газпром, почему чемпион - не Зенит?
13.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Динамо нынешнее КТО ТОЛЬКО НЕ МОЧИТ....:joy::joy::joy:
12.11.2025
sergey stepanov
Идеальный тренер манекен, которому всё равно что пишут, как судят, как играют, всё по барабану. Так что робот или манекен лучшие кандидаты!
12.11.2025
Русич Олег
пока судьям платит федерация, читай Газпром, ничего не изменится. Будет видимость борьбы за чистоту судейского аппарата
12.11.2025
Федот
Личка в Спартаке. Можно представить. А судей нынешних сменят, с их планками, градусами,кипятильниками? Все останутся на своих местах. "...И всё продолжится, как в старь!"
12.11.2025
Фирсыч
Рабинер врать не будет!
12.11.2025
см1955
Неет! Этот Личка опять свинтит за длинным рублем. Проходили. Больше не надо.
12.11.2025
14BrGRU
Бубнов назвал Бубнова лучшим кандидатом на пост главного тренера Спартака..
12.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Надо было сначала дать Станку спустить Спартак в пердив . А потом звать Личку , тот 2 раза команду поднимал из пердива в премьер лигу
12.11.2025
Slim Tallers
Не смог досмотреть последнее шоу этого коммуно-фашиста. Сидят два ведущих рядом и поддакивают ему. А тот орёт,как резаный. Если кто-то из ведущих не согласен с Бубеном,тот кричит "вы что,хотите поругаться?!". Как обычно,рекламирует своих Мостового,Юрана,Станковича и поливает чужих Карпина,Шпилевского,Талалаева.
12.11.2025
Русич Олег
Личка серьезный тренер. Если уж в Динамо с этим полупрофессиональным составом чуть было не выиграл золотые медали, то со Спартаком действительно может получиться здорово.
12.11.2025
zoolord
Почему бы нет!?
12.11.2025
НВ
Личку в зенит берут, инсайд от рабинера
12.11.2025
hovawart645
Футбол Лички больше подходит народным по стилю, чем Стаса или Ивича. Одобрям-с!)
12.11.2025
oleg ves
о, новые клоуны подъехали, цирк продолжается
12.11.2025
Степочкин
Это будет щелчок по носу от Спартака Карпину и Динамо, идущему аж на 10-м месте. Не, не так - идущему в 3-х очках от зоны стыков.
12.11.2025