12 ноября, 14:22

Бубнов назвал идеального кандидата на пост тренера «Спартака» после ухода Станковича

Павел Лопатко
Марцел Личка и Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» назвал предпочтительного кандидата на пост главного тренера «Спартака» — Марцела Личку.

На вопрос о возможной замене Деяна Станковича, с которым «Спартак» 11 ноября расторг контракт, Бубнов ответил однозначно: «Личка свободен. Нормальный вариант для «Спартака»? Да. Больше того, Аршавин сказал, что 100 процентов Личка. Вообще. Без вариантов. Самый идеальный вариант. Еще как. Уж «Динамо» он замочит по полной программе». (смеется)

Деян Станкович.Станковича уволили из «Спартака» по видеозвонку в Белград. Тренер отреагировал спокойно

Эксперт видит в Личке оптимального преемника Станковича, подчеркивая его потенциал для усиления команды и принципиальность возможных противостояний.

Деян Станкович.Почему Станковича уволили сейчас и кто отвечает за поиск нового тренера «Спартака»? Инсайды «СЭ»

Деян Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. По итогам первого круга сезона-2025/26 команда заняла шестое место в турнирной таблице. Расторжение контракта с сербским специалистом было объявлено 11 ноября по обоюдному соглашению сторон.

20

  • Кариока_двойка.

    Лучший вариант - Талалаев. Уж слишком он в полном впорядке, по сравнению с остальными. Хотя Личка Оренбург тоже высоко поднимал, и он тоже очень хорош.

    13.11.2025

  • Русич Олег

    Зенит пять раз подряд становился чемпионом, его постоянно подтягивали, психовали многие клубы, Федун грозился выйти из чемпионата страны, короче договорились вести борьбу честно, после чего у краснодара появился шанс. второй шанс подряд краснодару не дают.

    13.11.2025

  • DaviT MosKv

    так вам надо, вы и давайте

    13.11.2025

  • DaviT MosKv

    Эх. а Сандро Шварц плохой кандидат? свободен же. так же как и Слишкович (вариант эконом)

    13.11.2025

  • m_16

    Если судьям платит Газпром, почему чемпион - не Зенит?

    13.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Динамо нынешнее КТО ТОЛЬКО НЕ МОЧИТ....:joy::joy::joy:

    12.11.2025

  • sergey stepanov

    Идеальный тренер манекен, которому всё равно что пишут, как судят, как играют, всё по барабану. Так что робот или манекен лучшие кандидаты!

    12.11.2025

  • Русич Олег

    пока судьям платит федерация, читай Газпром, ничего не изменится. Будет видимость борьбы за чистоту судейского аппарата

    12.11.2025

  • Федот

    Личка в Спартаке. Можно представить. А судей нынешних сменят, с их планками, градусами,кипятильниками? Все останутся на своих местах. "...И всё продолжится, как в старь!"

    12.11.2025

  • Фирсыч

    Рабинер врать не будет!

    12.11.2025

  • см1955

    Неет! Этот Личка опять свинтит за длинным рублем. Проходили. Больше не надо.

    12.11.2025

  • 14BrGRU

    Бубнов назвал Бубнова лучшим кандидатом на пост главного тренера Спартака..

    12.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Надо было сначала дать Станку спустить Спартак в пердив . А потом звать Личку , тот 2 раза команду поднимал из пердива в премьер лигу

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Не смог досмотреть последнее шоу этого коммуно-фашиста. Сидят два ведущих рядом и поддакивают ему. А тот орёт,как резаный. Если кто-то из ведущих не согласен с Бубеном,тот кричит "вы что,хотите поругаться?!". Как обычно,рекламирует своих Мостового,Юрана,Станковича и поливает чужих Карпина,Шпилевского,Талалаева.

    12.11.2025

  • Русич Олег

    Личка серьезный тренер. Если уж в Динамо с этим полупрофессиональным составом чуть было не выиграл золотые медали, то со Спартаком действительно может получиться здорово.

    12.11.2025

  • zoolord

    Почему бы нет!?

    12.11.2025

  • НВ

    Личку в зенит берут, инсайд от рабинера

    12.11.2025

  • hovawart645

    Футбол Лички больше подходит народным по стилю, чем Стаса или Ивича. Одобрям-с!)

    12.11.2025

  • oleg ves

    о, новые клоуны подъехали, цирк продолжается

    12.11.2025

  • Степочкин

    Это будет щелчок по носу от Спартака Карпину и Динамо, идущему аж на 10-м месте. Не, не так - идущему в 3-х очках от зоны стыков.

    12.11.2025

