Источник: будущее Абаскаля в «Спартаке» зависит от выступлений команды осенью

«Евро-Футбол.Ру»: будущее Абаскаля в «Спартаке» зависит от выступлений команды осенью

Руководство «Спартака» выставило главному тренеру Гильермо Абаскалю ультиматум, утверждает издание «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, будущее 34-летнего испанца в московском клубе зависит от выступлений команды в оставшихся матчах осенней части чемпионата России-2023/24. Чтобы сохранить работу, Абаскалю необходимо, чтобы «Спартак» находился в тройке лучших турнирной таблицы РПЛ перед началом зимней паузы в сезоне.

После 11 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает шестое место с 17 очками, красно-белые отстают от идущего третьим «Зенита» на 3 очка.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт испанца с московской командой действует до конца июня 2025 года.