Будущему сыну Нино поставили диагноз «синдром Дауна»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о том, что скоро у него родится второй ребенок.

— Как ты вообще находишь время на чтение и изучение русского, ведь у тебя годовалый ребенок и беременная жена?

— Когда они были здесь, свободного времени было мало. Оно появлялось, только когда дочь засыпала. Слава Богу, она очень хорошо спит: в 8.30 вечера засыпает и просыпается только в половине девятого утра, а это 12 часов. За это время я успевал час позаниматься русским, хоть и было сложно. Но на днях жена и дочь уехали в Бразилию, так что теперь у меня много времени. Собираюсь посвятить его русскому языку.

— Когда родится второй ребенок? Как назовете?

— В конце апреля или в начале мая. Назовем его Антонио, в честь моего деда. Несколько месяцев назад моему сыну поставили диагноз «синдром Дауна», поэтому, учитывая все сложности, жена предпочла бы родить его в Бразилии, в окружении своей семьи. Но, когда он родится, обязательно приедет в Россию, чтобы скрасить нашу жизнь.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.