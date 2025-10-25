Бухаров — о срыве трансфера из «Зенита» в «Рубин»: «Спаллетти сказал, чтоб Курбан положил ему 8 миллионов и забирал»

Бывший нападающий сборной России Александр Бухаров на подкасте полузащитника «Рубина» Олега Иванова вспомнил, как не сумел вернуться в казанский клуб из «Зенита».

— Три с половиной года я пробыл по контракту. Я хотел перейти обратно в «Рубин». Меня купили получается... Ну не буду говорить сумму.

— Оно нам и неинтересно. Она еще не до конца освоена. Ты еще ее пилишь

— Не я пилю уже. Такой был разговор — год проходит, я говорю: «Все, я не играю. Спаллетти, давай отпускай меня». Он такой: «Пусть этот Курбан положит мне 8 миллионов и забирает». А он прямо такой злой был. Бекиевича ненавидел, злился. Соперничество такое тренерское было. «Рубин» согласился заплатить эти деньги. Решение на уровне Раиса (главы — прим. «СЭ») республики принималось. Я полетел в Москву, зашел на форум уже, написал, что возвращаюсь, очень обрадовался. Просидел в Москве до шести утра, последний день заявочного окна. Потом агент мой выходит и говорит, что не получилось, — сказал Бухаров.

Бухаров перешел в «Зенит» из «Рубина» в 2010 году. Он провел за сине-бело-голубых 81 матч, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. В 2014 году форвард перебрался в «Ростов».