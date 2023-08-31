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Сегодня, 13:37

Бухаров стал новым тренером академии «Рубина»

Алина Савинова
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Четырехкратный чемпион России Александр Бухаров назначен на должность тренера академии «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что 38-летний специалист будет работать в клубе в качестве тренера нападающих.

Бухаров выступал за «Рубин» с 2004 по 2010 год и в сезоне-2018/2019. В составе команды из Казани он стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также Бухаров играл за «Черноморец», «Зенит» и «Анжи». В составе сборной России он провел 9 матчей. В 2019 году уроженец Набережных Челнов завершил карьеру футболиста.

Источник: https://t.me/fcrk1958/15024
Александр Бухаров
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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