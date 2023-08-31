Бухаров стал новым тренером академии «Рубина»

Четырехкратный чемпион России Александр Бухаров назначен на должность тренера академии «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Отмечается, что 38-летний специалист будет работать в клубе в качестве тренера нападающих.

Бухаров выступал за «Рубин» с 2004 по 2010 год и в сезоне-2018/2019. В составе команды из Казани он стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также Бухаров играл за «Черноморец», «Зенит» и «Анжи». В составе сборной России он провел 9 матчей. В 2019 году уроженец Набережных Челнов завершил карьеру футболиста.