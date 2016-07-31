Букмекеры отдают предпочтение "Уралу" в матче с "Уфой"

31 июля 2016, 03:00
Сегодня тремя матчами продолжится 1-й тур чемпионата России. "Урал" принимает "Уфу". Встреча в Екатеринбурге начнется в 15:30.
Коэффициенты Winline: П1 2,20 - Н 3,03 - П2 3,39
Сергей ДМИТРИЕВ, бывший форвард "Зенита", ЦСКА и "Спартака":
Счет – 2:0. "Мне больше “Урал”, если честно, импонирует. На него поэтому и поставлю".
Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент "СЭ":
Счет – 1:1. "Это будет настоящее тренерское дерби - ведь Скрипченко в свое время был помощником Гончаренко в “Урале”. Голы будут, а победитель - вряд ли".
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Уфа".
Прямая трансляция матча "Урал" - "Уфа" - в воскресенье, 31 июля, на канале "Наш футбол".
"Урал": ЗАБОЛОТНЫЙ - НОВИКОВ, ПАНКОВ, ФОНТАНЕЛЛО, ДАНЦЕВ - ЕМЕЛЬЯНОВ, ФИДЛЕР - КУЛАКОВ, ПАВЛЕНКО, ЛУНГУ - ПАВЛЮЧЕНКО.
"Уфа": ШЕЛИЯ - ЖИВОГЛЯДОВ, ВАСИН, НИКИТИН, САФРОНИДИ - СТОЦКИЙ, ВАНЕК, ЗУБАРЕВ, ИГБУН - МАРСИНЬЮ, КРОТОВ.
ПОТЕРИ: - - Фомин (травм.).