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31 июля 2016, 03:00

Букмекеры отдают предпочтение "Уралу" в матче с "Уфой"

Стадион &amp;quot;Уралмаш&amp;quot;.
Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ
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Сегодня тремя матчами продолжится 1-й тур чемпионата России. "Урал" принимает "Уфу". Встреча в Екатеринбурге начнется в 15:30.

Котировки букмекеров на матч "Урал" – "Уфа"

Коэффициенты Winline: П1 2,20 - Н 3,03 - П2 3,39

Прогноз на матч

Сергей ДМИТРИЕВ, бывший форвард "Зенита", ЦСКА и "Спартака":

Счет – 2:0. "Мне больше “Урал”, если честно, импонирует. На него поэтому и поставлю".

Сергей ЦИММЕРМАН, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:1. "Это будет настоящее тренерское дерби - ведь Скрипченко в свое время был помощником Гончаренко в “Урале”. Голы будут, а победитель - вряд ли".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Уфа" - в воскресенье, 31 июля, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": ЗАБОЛОТНЫЙ - НОВИКОВ, ПАНКОВ, ФОНТАНЕЛЛО, ДАНЦЕВ - ЕМЕЛЬЯНОВ, ФИДЛЕР - КУЛАКОВ, ПАВЛЕНКО, ЛУНГУ - ПАВЛЮЧЕНКО.

"Уфа": ШЕЛИЯ - ЖИВОГЛЯДОВ, ВАСИН, НИКИТИН, САФРОНИДИ - СТОЦКИЙ, ВАНЕК, ЗУБАРЕВ, ИГБУН - МАРСИНЬЮ, КРОТОВ.

ПОТЕРИ: - - Фомин (травм.).

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