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Судейство

Сегодня, 15:19

Буланов и Цыганок судят одни и те же команды. РПЛ это устраивает?

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Дебютант РПЛ Евгений Буланов сегодня будет судить свой восьмой матч в чемпионате России-2023/24. Его с завидным постоянством назначают на игры с участием только трех из 16 команд — «Факела» (четыре встречи), «Оренбурга» (три) и «Динамо» (три).

Все матчи Евгения Буланова в роли судьи в чемпионате России-2023/24

5-й тур. «Факел» — «Пари НН» — 2:0

7-й тур. «Оренбург» — «Сочи» — 3:0

11-й тур. «Динамо» — «Факел» — 0:0

17-й тур. «Факел» — «Балтика» — 0:0

20-й тур. «Динамо» — «Ахмат» — 2:0

22-й тур. «Факел» — «Оренбург» — 0:0

23-й тур. «Пари НН» — «Краснодар» — 3:4

21-й тур. «Оренбург» — «Динамо»

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Динамо

Принцип неповторяемости назначений не применяется и в отношении другого новичка сезона — Сергея Цыганка. Рефери, переехавшего из Владивостока в Калининград, словно прикрепили к двум командам — «Рубину» и «Пари НН». У него всего семь назначений в роли судьи в 25 турах. При этом четыре раза достались игры с участием казанской команды, три — нижегородской.

Все матчи Сергея Цыганка в роли судьи в чемпионате России-2023/24

5-й тур. «Рубин» — «Крылья Советов» — 2:1

11-й тур. «Балтика» — «Оренбург» — 1:0

13-й тур. «Пари НН» — «Сочи» — 1:0

15-й тур. «Сочи» — «Рубин» — 0:2

17-й тур. «Динамо» — «Рубин» — 1:0

20-й тур. «Рубин» — «Пари НН» — 0:1

21-й тур. «Пари НН» — «Локомотив»

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 18:15. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Локомотив

Такая повторяемость устраивает другие клубы РПЛ и представляющую их лигу?

РПЛ
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