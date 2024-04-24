Буланов и Цыганок судят одни и те же команды. РПЛ это устраивает?

Судейство
Сегодня, 15:19
Дебютант РПЛ Евгений Буланов сегодня будет судить свой восьмой матч в чемпионате России-2023/24. Его с завидным постоянством назначают на игры с участием только трех из 16 команд — «Факела» (четыре встречи), «Оренбурга» (три) и «Динамо» (три).
Все матчи Евгения Буланова в роли судьи в чемпионате России-2023/24
5-й тур. «Факел» — «Пари НН» — 2:0
7-й тур. «Оренбург» — «Сочи» — 3:0
11-й тур. «Динамо» — «Факел» — 0:0
17-й тур. «Факел» — «Балтика» — 0:0
20-й тур. «Динамо» — «Ахмат» — 2:0
22-й тур. «Факел» — «Оренбург» — 0:0
23-й тур. «Пари НН» — «Краснодар» — 3:4
21-й тур. «Оренбург» — «Динамо»
Принцип неповторяемости назначений не применяется и в отношении другого новичка сезона — Сергея Цыганка. Рефери, переехавшего из Владивостока в Калининград, словно прикрепили к двум командам — «Рубину» и «Пари НН». У него всего семь назначений в роли судьи в 25 турах. При этом четыре раза достались игры с участием казанской команды, три — нижегородской.
Все матчи Сергея Цыганка в роли судьи в чемпионате России-2023/24
5-й тур. «Рубин» — «Крылья Советов» — 2:1
11-й тур. «Балтика» — «Оренбург» — 1:0
13-й тур. «Пари НН» — «Сочи» — 1:0
15-й тур. «Сочи» — «Рубин» — 0:2
17-й тур. «Динамо» — «Рубин» — 1:0
20-й тур. «Рубин» — «Пари НН» — 0:1
21-й тур. «Пари НН» — «Локомотив»
Такая повторяемость устраивает другие клубы РПЛ и представляющую их лигу?