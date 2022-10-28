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Сегодня, 11:22

Булаов заявил, что при Абаскале «Спартак» демонстрирует футбол, который влюбил в себя миллионы

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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

«Нужно признать, что с отъездом легионеров уровень РПЛ упал, но в то же время стоит отметить и работу Абаскаля. Для меня он был темной лошадкой, но сейчас видно, что команда на ходу, играет живо и весело. «Спартак» демонстрирует тот футбол, которым в свое время влюбил в себя миллионы болельщиков: легкий, куражный, ртутный. Все постоянно подстраиваются друг под друга, команда играет первым номером, футболисты раскрываются по-новому. Например, Соболев может и забить, и ассистировать. Физическое состояние команды хорошее, «химия» в коллективе есть. Футболисты понимают и воспринимают тренера, все работают в унисон», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

33-летний специалист стал главным тренером «Спартака» в июне 2022 года. В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель», с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии. Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует «Зенит» — 36 очков.

В 15-м «Спартак» встретится с «Торпедо» 30 октября. Начало — в 16:30 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulatov-otsenil-rabotu-abaskalya-na-postu-glavnogo-trenera-spartaka-1397395/
Виктор Булатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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