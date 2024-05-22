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Булатов: «Личка — лучший тренер РПЛ. Даже если «Динамо» в субботу проиграет»

Булатов назвал Личку лучшим тренером РПЛ в нынешнем сезоне
Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» назвал лучшего тренера РПЛ-2023/24.

— Лучший тренер сезона?

— Личка. Мнение не поменяю, даже если в субботу «Динамо» вдруг проиграет и откатится на третье место.

С точки зрения подбора футболистов динамовцы точно уступают конкурентам. Огромные проблемы в защите, нет надежного вратаря. И эта команда в шаге от золота! Фантастика! Скажу больше: чемпионство при таком раскладе выглядит противоестественно.

Да, у ребят есть характер. Потрясающий сезон проводит Тюкавин. Но ключевой фактор — работа Лички. Мне нравится его тактическая гибкость, то, как он управляет игрой. Может не только в атаку сыграть, но и от обороны.

И с «Зенитом» дома так было, и в последнем туре с «Крыльями». Зная, что самарцы особенно опасны на контратаках, чех лишил их этого козыря, перекрыл пространство — и добился важнейшей победы.

Благодаря ему засверкали новыми красками Тюкавин и Нгамале. В какой-то момент не побоялся посадить в запас Смолова — знаковую для «Динамо» фигуру. Перезагрузил Карраскаля, на котором после невнятного сезона в ЦСКА многие поставили крест...

Так что сегодня в РПЛ Личка — тренер номер один!

Марцел Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. Его команда лидирует в чемпионате России с 56 очками перед последним, 30-м туром РПЛ. Для победы в чемпионате бело-голубым нужно не проиграть «Краснодару».

Виктор Булатов&nbsp;&mdash; о&nbsp;Марцеле Личке. Виктор Булатов: «Личка — лучший тренер РПЛ. Даже если «Динамо» в субботу проиграет»

ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
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