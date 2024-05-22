Булатов: «Тюкавин — лучший игрок сезона»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» назвал лучшего игрока РПЛ-2023/24.

— Лучший игрок чемпионата?

— Внезапный пента-трик в Грозном заставил вспомнить о Кассьерре, который теперь недосягаем в бомбардирской гонке. Но если в первой половине чемпионата колумбиец был очень хорош, то весной вплоть до игры с «Ахматом» не блистал.

Поэтому назову Тюкавина. Сколько матчей он вытащил для «Динамо»! Парень всегда отлично готов физически. Взрывной, быстрый, техничный, здорово открывается, постоянно нацелен на ворота. Еще и в подыгрыше полезен, не тянет одеяло на себя. Настоящий командный игрок.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 29 матчах чемпионата России.