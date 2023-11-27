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Сегодня, 15:45

Булатов — о Клаудиньо: «Ни скорости, ни азарта, ни агрессии»

Александр Кружков
Обозреватель
Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов в интервью «СЭ» раскритиковал бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

— В матче с «Сочи» он снова разочаровал. И дело даже не в пенальти, исполненном на редкость бездарно. Пытался пробить паненкой, но мяч толком не поднял. Бразилец вообще весь сезон играет ниже своего уровня. Бледная тень того Клаудиньо, которым когда-то мы восхищались. Ни скорости, ни азарта, ни агрессии. То ли не в лучшем функциональном состоянии, то ли другие проблемы.

Джон Кордоба и&nbsp;Ибраима Сиссе. «В чемпионской гонке интрига умерла». Булатов — об удалении Кордобы, срыве Галактионова и «Спартаке»

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
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