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Сегодня, 11:30

Булатов — о Джикии: «Решение не продлевать с ним контракт напрашивалось»

Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил назначение Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых, а также прокомментировал уход капитана команды Георгия Джикии.

— В четверг клуб объявил о назначении Деяна Станковича, в субботу — об уходе Георгия Джикии. Что больше удивило?

— Первое. Особенно отсутствие утечки. Обычно СМИ и Telegram-каналы в такой ситуации пестрят инсайдами. А тут тишина. Поразительно!

Мне кажется, для «Спартака» Станкович — удачный выбор. Сербы легко адаптируются в России, прекрасно понимают наш менталитет. В прошлом великолепный игрок, Деян уже и как тренер себя зарекомендовал. Три чемпионства с «Црвеной Звездой» и одно — с «Ференцварошем» заслуживают уважения.

Но в любом случае летом «Спартаку» надо ударно поработать на трансферном рынке. Все линии, кроме вратарской, нуждаются в усилении. Только тогда клуб сможет вернуться в борьбу за трофеи.

— Джикии всего 30. Сегодняшнему «Спартаку» он действительно уже не помощник?

— Ну... Давайте называть вещи своими именами — Георгий уступил в конкуренции Бабичу, тот как защитник объективно сильнее. Если будет стабильная игровая практика, возможно, Джикия и наберет кондиции. Но решение не продлевать с ним контракт напрашивалось. Футболист, который еще вчера носил капитанскую повязку, не должен сидеть на скамейке. Это влияет на командную атмосферу.

Джикия перешел в «Спартак» из «Амкара» в январе 2017 года. Футболист покинет клуб по окончании сезона-2023/24.

Виктор Булатов&nbsp;&mdash; о&nbsp;Марцеле Личке. Виктор Булатов: «Личка — лучший тренер РПЛ. Даже если «Динамо» в субботу проиграет»

Георгий Джикия
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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