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3 марта, 23:46

Булатов: «Какое-то соперничество «Спартак» навяжет «Зениту», но класс футболистов скажется»

Мария Гусева
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Экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я считаю, что «Зенит» выиграет чемпионат, — цитирует Metaratings.ru Булатова. — Будет разыгрываться второе место, на которое будет претендовать «Спартак». Какое-то соперничество «красно-белые» навяжут «Зениту», но класс футболистов скажется, и петербуржцы возьмут первое место».

Также Булатов прокомментировал продление контракта с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Я согласен с руководством, которое решило продлить контракт сейчас. Тренер будет спокойнее работать. И команда теперь понимает, что тренер не до лета, а продолжит работу. Это вносит спокойствие в тренировочный процесс и жизнедеятельность клуба. Вижу по играм, что в связи с этим атмосфера в команде рабочая, нет никаких склок, никаких интриг, разборок внутри команды. Все сосредоточены, все понимают, есть стратегия на два-три года, Абаскаль будет вести команду дальше», — резюмировал он.

13 февраля «Спартак» объявил о продлении контракта с Абаскалем до лета 2025 года.

После 17 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.

Источник: Metaratings.ru
Виктор Булатов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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