Булатов: «Какое-то соперничество «Спартак» навяжет «Зениту», но класс футболистов скажется»

3 марта, 23:46
Экс-главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов оценил шансы красно-белых в борьбе за чемпионство в РПЛ.
«Я считаю, что «Зенит» выиграет чемпионат, — цитирует Metaratings.ru Булатова. — Будет разыгрываться второе место, на которое будет претендовать «Спартак». Какое-то соперничество «красно-белые» навяжут «Зениту», но класс футболистов скажется, и петербуржцы возьмут первое место».
Также Булатов прокомментировал продление контракта с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.
«Я согласен с руководством, которое решило продлить контракт сейчас. Тренер будет спокойнее работать. И команда теперь понимает, что тренер не до лета, а продолжит работу. Это вносит спокойствие в тренировочный процесс и жизнедеятельность клуба. Вижу по играм, что в связи с этим атмосфера в команде рабочая, нет никаких склок, никаких интриг, разборок внутри команды. Все сосредоточены, все понимают, есть стратегия на два-три года, Абаскаль будет вести команду дальше», — резюмировал он.
13 февраля «Спартак» объявил о продлении контракта с Абаскалем до лета 2025 года.
После 17 туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.