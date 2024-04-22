Булатов отметил, что «Спартак» заслужил победу над «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов оценил игру красно-белых в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась разгромной победой московской команды (5:1).

«Не соглашусь, что Песьяков подарил «Спартаку» победу. Если с «Динамо» можно было говорить, что «Спартак» не наиграл на победу, то здесь москвичи ее заслужили своим давлением, целостностью, настроем. У «Ростова» порвалось там, где тонко. Вышел Медведев, при нем они пропустили три гола», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

Также он предположил, сможет ли «Спартак» при такой игре побороться за медали РПЛ.

«Конечно, осталось не так много матчей, все досягаемо. Если «Спартак» будет выходить с таким настроем, ему по плече занять третье место. Стоит ли оставлять Слишковича в этом случае? Точно стоит присмотреться по оставшимся встречам, также будут матчи Кубка. Что-то в нем есть, мне кажется, ребята нормально к нему относятся, есть какая-то «химия». Он управляет игрой, произошла разительная перемена после Абаскаля», — добавил Булатов.

«Спартак» в турнирной таблице РПЛ занимает четвертое место, набрав 38 очков в 24 матчах. «Ростов» идет восьмым с 34 очками.