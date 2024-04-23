Булатов: «Спартак» выйдет сверхмотивированным на матч с ЦСКА»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Спартак» выйдет сверхмотивированным. Это дерби номер один в Москве. Думаю, это может придать «Спартаку» дополнительную уверенность, о расслабленности речи не идет. Команда на подъеме после смены тренера. Запас энергии и эмоций сейчас должен выплеснуться в игре», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

Игра состоится 25 апреля на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.30 мск.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. ЦСКА находится на шестой строчке с 37 очками.