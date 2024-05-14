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Сегодня, 10:28

Булатов: «Победа «Спартака» в Кубке России сгладит впечатление от неудачного чемпионата»

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Бывший тренер системы «Спартака» Виктор Булатов считает, что возможная победа красно-белых в FONBET Кубке России сгладит впечатление от выступления команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Конечно, любой трофей — это положительные эмоции. Но, даже если Кубок выиграют, чемпионат всегда был основным соревнованием. Поэтому удачным сезон нельзя будет назвать. Конечно, это сгладит впечатления от неудачного чемпионата, но не более», — заявил Булатов Metaratings.ru.

Во вторник, 14 мая, «Спартак» встретится в Калининграде с «Балтикой» в финале Пути регионов. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Виктор Булатов
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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