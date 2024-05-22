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Сегодня, 11:45

Булатов: «Уткин предлагал возглавить «Эгриси»

Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» рассказал об общении с комментатором Василием Уткиным.
— Как тренер вы поработали в разных лигах. Самое экзотическое предложение?
— Года три назад Василий Уткин звал в «Эгриси». Зарплата — на уровне скромных клубов второй лиги. 120 тысяч рублей плюс премиальные. Ну и раскрутку в медиапространстве обещал. Я ответил: «Спасибо, Вася. Не готов. Хочу работать в профессиональном футболе».
— Когда с Уткиным познакомились?
— Ой, давно, я еще за «Спартак» играл. Был у нас общий приятель — Дима Федякин, вот и оказывались периодически в одной компании. Но в дальнейшем редко пересекались.
Когда Вася позвонил и предложил возглавить «Эгриси», я очень удивился. За медиафутболом-то не следил. Но, поговорив с Васей, понял, что для него «Эгриси» больше чем увлечение. Он реально жил этой командой, вкладывал в нее деньги, душу и всё-всё-всё.

Василий Уткин умер 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет.

Виктор Булатов&nbsp;&mdash; о&nbsp;Марцеле Личке. Виктор Булатов: «Личка — лучший тренер РПЛ. Даже если «Динамо» в субботу проиграет»

Виктор Булатов
ФК Спартак (Москва)
Василий Уткин
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