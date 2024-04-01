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1 апреля, 17:01

Булатов — о тренерах для «Спартака»: «Черчесов свободен. Карпин, может, не пойдет»

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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов рассказал, кто может заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Не так много тренеров, которые готовы возглавить и по уровню, по статусу подходят «Спартаку». Наверное, навскидку только Черчесов свободен. А Карпин, может, и сам не пойдет», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

«Спартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Московским клубом с июня 2022 года руководит испанец Гильермо Абаскаль.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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