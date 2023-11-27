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Сегодня, 16:15

Булатов рассказал, при каком условии «Спартак» сможет стать вторым в РПЛ

Александр Кружков
Обозреватель
Футболисты «Спартака» в матче против «Балтики».
Фото ФК «Балтика»
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Экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов в интервью «СЭ» объяснил, почему считает форварда красно-белых Александра Соболева одним из героев 16-го тура РПЛ.

— Пусть Соболев и не забил, но на тяжелом поле отдал две голевые. Был заряжен, стелился в подкатах. Главное, играл на команду, не перетягивая одеяло на себя.

— Вовремя Абаскаль его амнистировал.

— Да. Что ж, если их конфликт исчерпан, от этого выиграют все. И сам Соболев, и «Спартак».

— Вам нравится, как играет «Спартак» в последних турах?

— Да. В Калининграде мы увидели не просто группу футболистов, а настоящую команду. Целостную, организованную, сплоченную. Которая не дрогнула в тяжелейших условиях и заслуженно увезла три очка. Как всегда, сумасшедший объем работы проделал Пруцев. Здорово смотрелись Зиньковский, Хлусевич, Промес... Да никто не выпадал! А для Соболева вообще это был один из лучших матчей в сезоне!

— Может, «Спартак» реанимирует чемпионскую гонку?

— Вряд ли. Но если все оставшиеся матчи будет проводить так же, как с «Балтикой», — точно обойдет «Краснодар» и займет второе место.

Джон Кордоба и&nbsp;Ибраима Сиссе. «В чемпионской гонке интрига умерла». Булатов — об удалении Кордобы, срыве Галактионова и «Спартаке»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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