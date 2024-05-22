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Сегодня, 11:15

Булатов: «Спартак» Абаскаля — главное разочарование сезона»

Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил выступление красно-белых в сезоне-2023/24.
— Главное разочарование сезона?
— «Спартак» Абаскаля. Как все начиналось! Классная игра, ставка на молодежь, «химия» между тренером и футболистами... Казалось, еще чуть-чуть — и команда превратится в реального претендента на титул.
Но вместо взлета мы увидели деградацию. Уже в прошлом году стало понятно, что Абаскаль не справляется и прогресса не будет. Почему руководители тянули с увольнением? Чего ждали? Если бы поменяли тренера в декабре, думаю, весной у «Спартака» был бы шанс побороться за медали.
Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с июня 2022 года. Испанец был отправлен в отставку 14 апреля 2024 года. За один тур до конца чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице с 49 очками.

 
Виктор Булатов&nbsp;&mdash; о&nbsp;Марцеле Личке. Виктор Булатов: «Личка — лучший тренер РПЛ. Даже если «Динамо» в субботу проиграет»

 

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