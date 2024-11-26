Булатов считает, что Соболев является потерей для «Спартака»

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов высказался об уходе Александра Соболева из московского клуба в «Зенит».

«Соболев — это фигура для РПЛ. И это потеря для «Спартака», — цитирует Булатова «РБ Спорт».

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года, подписав контракт с сине-бело-голубыми по схеме «3+1». Футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.