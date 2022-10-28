Булатов считает, что «Спартак» ждет трудный матч с «Торпедо»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между московской командой и «Торпедо».

«Я думаю, что «Торпедо» точно сможет навязать борьбу. С приходом Талалаева автозаводцы перестали бить мальчиками для битья. В матчах с «Локомотивом» и «Ахматом» была равная игра, все могло сложиться по-другому, реализуй торпедовцы свои моменты, которых было предостаточно. Талалаев привнес в команду дисциплину и характер, он тренер с харизмой. «Торпедо» точно не будет заведомо аутсайдером и в чемпионате, и конкретно в игре со «Спартаком». Красно-белым придется трудно», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

«Торпедо» сыграет со «Спартаком» 30 октября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент красно-белые с 29 очками занимают 2-е место в РПЛ, черно-белые — последнее (6 очков).