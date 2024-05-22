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Булатов: «В этом сезоне нет команды, которая была бы на голову выше всех и заслуживала золотых медалей»

Булатов считает, что в этом сезоне в РПЛ нет заслуживших чемпионства команд
Александр Кружков
Обозреватель
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Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов в интервью «СЭ» оценил игру претендентов на золото.

— На данный момент «Динамо» — лучший клуб РПЛ по набранным очкам. А по игре?

— Начнем с того, что в этом сезоне я вообще не вижу команды, которая была бы на голову выше всех и заслуживала золотых медалей. Чемпионский футбол никто не показывает. Яркие вспышки случались и у «Динамо», и у «Зенита», и у «Краснодара», но стабильности даже близко нет.

Если говорить исключительно о качестве игры, то весной самым интересным выглядит «Сочи». Из разношерстного состава Морено на удивление быстро слепил очень симпатичную команду. От нее прямо свежестью какой-то повеяло. Главное, чувствуется тренерская рука. Четкий игровой рисунок, акцент на атаке.

При испанце «Сочи» стал узнаваемой командой. Со своим стилем. Разве в последнем туре она смотрелась хуже «Краснодара»? Да ничего подобного! Если бы в первом тайме хозяева реализовали все моменты, которые успели создать, для гостей чемпионская гонка тогда бы и закончилась.

Жаль, что сочинцы вылетают. Но тут уже вопросы не к Морено, а к тем, кто работал в 2023-м и опустил клуб на дно.

По итогам 29 туров «Динамо» лидирует в чемпионате с 56 очками, «Зенит» идет на второй строчке с 54 очками, «Краснодар» — третий с 53 очками.

Виктор Булатов&nbsp;&mdash; о&nbsp;Марцеле Личке. Виктор Булатов: «Личка — лучший тренер РПЛ. Даже если «Динамо» в субботу проиграет»

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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