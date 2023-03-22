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Булатов: «Осечки «Зенита» — разовая акция. Он все равно станет чемпионом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов считает, что осечки не помешают «Зениту» выиграть чемпионат России.

«Осечки «Зенита» — разовая акция. Это никак не скажется на интриге, «Зенит» все равно станет чемпионом. Возвратятся травмированные, качество футболистов у них выше, чем в других клубах. Это и сыграет роль, сколько у них бразильцев, которые делают разницу. Явного соперника у «Зенита» я не вижу, который реально бы мог конкурировать», — приводит Metaratings.ru слова Булатова.

Также он полагает, что «Спартак» удержится в тройке лидеров.

«Спартак», думаю, удержится в тройке. Большую часть матчей команда играет хорошо, много молодежи, в целом у них в составе российские ребята. Есть и стабильность, и рисунок игры, ребята понимают эту модель, атмосфера, микроклимат в команде хороший. Поэтому временный спад не погрузит «Спартак» в яму, они должны остаться в тройке», — добавил специалист.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков за 20 туров. «Ростов» идет вторым (41 очков). «Спартак» занимает третье место (40 очков).

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/bulatov-osechki-zenita-razovaya-akciya-eto-nikak-ne-skazhetsya-na-intrige-v-rpl-237415/
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