Булатов: «Мне кажется, в плане психологии «Спартаку» будет чуть полегче, чем «Крыльям»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Виктор Булатов высказался о грузе ответственности, который лежит на игроках московского и самарского клубов в заключительном туре РПЛ.

«Конечно, это сковывает. Мне кажется, что бороться за выживание с психологической точки зрения тяжелее. Мы понимаем, что на обе команды давит результат. «Спартаку» надо и в тройке остаться и, по возможности, серебро завоевать, а «Крыльям» — остаться в РПЛ. В психологическом плане я отдам преимущество «Спартаку», потому что у него есть мотивация бороться за второе место. Она меньше сковывает. Поэтому в плане психологии, мне кажется, «Спартаку» чуть полегче будет», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

Матч между командами в рамках 30-го тура РПЛ пройдет 3 июня. «Спартак» на данный момент идет третьим в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Крылья» занимают 13-ю строчку (29 очков).