Булавин раскритиковал Семака за замены в матче с «Локомотивом»

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал замены главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в матче против «Локомотива» (1:2) в 9-м туре РПЛ.

«Это вообще было что-то. Я ничего не понял. Такое у Семака не первый раз. Круговой у него не играет — он его выпускает на последних минутах. Потом выходят Родригао после травмы, молодой Васильев. Не понимаю, для чего это было сделано. Ладно, Клаудиньо поменяли, он стал выпадать. Но это игрок созидательный, из центра поля. Трогать оборону на последних минутах очень опасно. Вот и «привоз» пришел от игрока, вышедшего на поле», — цитирует Булавина «РБ Спорт».

После 9 матчей «Зенит» с 17 очками занимает третье место в РПЛ. «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.