Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:08

Булавин считает, что Фернандес не будет прогрессировать в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал переход в петербургскую команду 32-летнего защитника Марио Фернандеса.

«Я удивлен этим трансфером. Фернандесу 32 года, это значит, что прогрессировать он уже не будет. Он будет играть на опыте, и все. Но возраст иногда и подводит. Есть физические данные, которые не обманешь. Он играет не как оборонительный игрок, а больше как атакующий. Я сам играл на этом месте, знаю, что такое подключаться к атакам. Нужна же еще страховка. Противник уже знает, как Марио играет. Да и по прошлому сезону было видно, как «Зениту» стали фланги закрывать. Так что трансфер во всех отношениях странный. Может ли у него быть другая позиция? Я его не вижу ни на какой другой позиции. Центральный защитник? Это вряд ли. Он в отборе, я скажу, не очень — идет обычно «лоб в лоб». Поэтому в центре обороны будет проигрывать. И потом скоростные качества Фернандеса надо учитывать. Уже возрастной игрок. В опорной зоне? Там я вообще его не вижу, честно говоря. Нужна сумасшедшая работоспособность — как у Барриоса. Я не думаю, что Фернандес способен на такое», — приводит слова Булавина «РБ Спорт».

Сегодня, 17 июля, пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-bulavin-fernandes-ne-budet-progressirovat-v-zenite/
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новый «Спартак»: курс на золото? Колонка Казакова
От спортсменов хотят денег за смену гражданства. Это правильно?
Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве
Путин передал привет участвующим в спецоперации сибирякам
Очевидцы сообщили о падении самолета в море в Краснодарском крае
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Новичок «Рубина» Иву: «Я почти сразу принял предложение клуба»