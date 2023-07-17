Булавин считает, что Фернандес не будет прогрессировать в «Зените»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин прокомментировал переход в петербургскую команду 32-летнего защитника Марио Фернандеса.

«Я удивлен этим трансфером. Фернандесу 32 года, это значит, что прогрессировать он уже не будет. Он будет играть на опыте, и все. Но возраст иногда и подводит. Есть физические данные, которые не обманешь. Он играет не как оборонительный игрок, а больше как атакующий. Я сам играл на этом месте, знаю, что такое подключаться к атакам. Нужна же еще страховка. Противник уже знает, как Марио играет. Да и по прошлому сезону было видно, как «Зениту» стали фланги закрывать. Так что трансфер во всех отношениях странный. Может ли у него быть другая позиция? Я его не вижу ни на какой другой позиции. Центральный защитник? Это вряд ли. Он в отборе, я скажу, не очень — идет обычно «лоб в лоб». Поэтому в центре обороны будет проигрывать. И потом скоростные качества Фернандеса надо учитывать. Уже возрастной игрок. В опорной зоне? Там я вообще его не вижу, честно говоря. Нужна сумасшедшая работоспособность — как у Барриоса. Я не думаю, что Фернандес способен на такое», — приводит слова Булавина «РБ Спорт».

Сегодня, 17 июля, пресс-служба «Зенита» объявила, что Фернандес стал новым игроком команды. Контракт с футболистом подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

Ранее Фернандес 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.